Benevento. Letizia: "Mi scuso per l'errore, sarebbe finita 0-0"

E' stato, suo malgrado, il protagonista in negativo della partita tra Benevento e Brescia: Gaetano Letizia, dopo l'ottima prestazione sfoderata a Crotone condita anche da un gol, ha commesso contro il Brescia l'errore costato poi la sconfitta ai giallorossi. Queste le sue parole nel post-partita:

"Penso che abbiamo fatto un'ottima partita in entrambe i tempi. Partite così, contro squadre forti come il Brescia, sono spesso decise da episodi: come potevamo vincere un minuto prima con Brignola, così abbiamo perso a causa del mio errore. Mi spiace per i miei compagni che hanno giocato bene e mi assumo tutte le responsabilità. Domani analizzeremo gli errori e ci concentreremo sul Frosinone.

E' stato forse un errore dovuto alla mia sicurezza nel tenere palla non avvertendo la presenza dell'avversario che è stato più furbo di me nell'approfittare della situazione. Come ho già detto, il calcio è fatto anche di questi episodi e me ne dispiaccio. Non si è trattato di giocare dal basso oppure no, è stato un semplice episodio. Ho provato a recuperare su Tramoni, ho toccato anche la palla ma è stato bravo a non cadere e a calciare in porta".