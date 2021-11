Brescia. Inzaghi: "Accoglienza da brividi, qui ho lasciato il cuore"

Pippo Inzaghi è tornato per la prima volta al "Vigorito" da avversario dopo i due anni trascorsi a Benevento. Queste le sue parole a commento della vittoria del Brescia:

"Ringrazio la gente di Benevento per l'accoglienza che è stata da brividi. Quanto fatto qui in un anno e sette mesi non si può cancellare con i due ultimi mesi della passata stagione. Ero emozionato perché qui ho tanti bei ricordi e non è nemmeno facile gioire per questa vittoria. Ero cosciente di affrontare la squadra migliore del torneo che vanta calciatori come Glik, Ionita e Lapadula che con la B non centrano molto. Questa vittoria ci da consapevolezza. Saremmo potuti passare in vantaggio anche prima: sono tre punti che ci devono dare spinta anche per le prossime partite.

Avevo detto ai ragazzi che domani sarebbero stati liberi ma il capitano è venuto a dirmi che loro vogliono allenarsi. Questo è segno di grande mentalità da parte loro.

Benevento, Parma e Monza hanno tanti calciatori abituati a fare la Serie A ma io ed il Brescia non partiamo sconfitti contro nessuno. Con voglia e fame si possono fare anche imprese come questa: il Benevento non perdeva da 8 giornate e sarà difficile, vista la loro difesa, che ne perdano molte altre. Sono soddisfatto perché oltre al gol abbiamo creato molto.

Spalek è l'emblema di questo Brescia. Era stato messo ai margini all'inizio ma, con costanza e lavoro, si è guadagnato la fiducia mia e dello staff: avrebbe meritato il gol ma è stato bravo Manfredini a negarglielo con un grande intervento.

Sull'occasione di Brignola credo che Lapadula fosse in fuorigioco e credo che in caso di gol sarebbe intervenuto il VAR.

Oggi sono stati bravi i calciatori e so che ho cambi importanti. I meriti sono tutti dei ragazzi che hanno fatto una partita da squadra vera.

Spiace per come sia finita lo scorso anno e quel viaggio in pullman mi ha fatto male per quanto dato da me e dal mio staff nei due anni. E' un episodio che ho già accantonato. Qui ho lasciato il cuore e ho provato grandi emozioni.

Letizia è un calciatore straordinario che non centra con la Serie B e mi spiace che abbia commesso un errore. Riporterà il Benevento dove merita.

Non saprei dove collocare il mio Brescia: siamo una squadra che si può divertire composta da calciatori di esperienza e giovani di belle speranze. Conosco il Benevento e ha calciatori molto forti. Noi dobbiamo cercare di arrivare alla loro altezza: oggi siamo stati squadra e questa è la cosa importante".