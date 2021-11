Pro Vercelli-Piacenza, le voci degli spogliatoi

E’ un ambiente deluso quello della Pro Vercelli dopo il brusco stop in casa contro il Piacenza, parla il direttore sportivo Alex Casella dopo l’uno a tre maturato sul campo: “Prova deludente, al di sotto delle possibilità di questo gruppo e delle aspettative. La colpa è di tutti, in primis la mia che sono il responsabile dell’area tecnica, mi assumo le responsabilità per l’atteggiamento messo in campo oggi contro il Piacenza.

Dobbiamo essere diversi, senza nulla togliere al Piacenza; chiedo scusa ai nostri tifosi e a chi tifa per la Pro, siamo tutti arrabbiati per questa situazione.

Dobbiamo lavorare, è l’unica strada per uscire da questo momento no, bisogna tornare ad essere quelli di inizio stagione, delle quattro vittorie di fila; tutti dobbiamo dare qualcosa in più, ci manca cattiveria e determinazione, oggi abbiamo subito tre reti su tre cross. Dobbiamo farci tutti un esame di coscienza, scendiamo in campo con una mentalità sbagliata. Abbiamo perso tre delle ultime quattro gare giocate al Piola, dobbiamo offrire prestazioni differenti ai nostri tifosi tra le mura amiche, siamo arrabbiati quanto loro.

C’è fiducia in mister Scienza e nel suo staff, sarebbe troppo facile dare tutta la colpa all’allenatore; i match si possono perdere ma oggi abbiamo offerto una prestazione indecorosa”.

Anche il tecnico Scienza è molto deluso dalla prestazione dei suoi: “Abbiamo fatto male sia come atteggiamento che come aggressività, siamo partiti abbastanza bene ma poi l’intensità è calata, facciamo fatica contro formazione che difendono bene e ripartono. Dopo lo svantaggio abbiamo perso sicurezza e fiducia, nella ripresa nel nostro momento migliore c’è stato l’infortunio a Tintori ma non voglio cercare scuse, dovevamo fare meglio. Ci mancavano giocatori che posso accendere la partita da un momento all’altro come Bruzzaniti e Rolando oltre a Macchioni e Belardinelli; è una situazione pessima, sono tifoso della Pro Vercelli e lavoro per trovare delle soluzioni. I tifosi sono stati eccezionali supportandoci fino alla fine, daremo sempre il massimo”.