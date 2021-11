Potenza-Picerno, parte oggi la prevendita per gli abbonati

In occasione della gara tra Potenza e Picerno in programma domenica ore 17.30 allo Stadio "A. Viviani, è stata indetta la "Giornata Rossoblu". La prevendita partirà oggi alle ore 15.30, esclusivamente per gli abbonati mentre da venerdì sarà aperta anche ai non abbonati.

La vendita ha come riferimento l’Art. 4 del Decreto Legge n°111 del 6 agosto 2021, che prevede la capienza dello stadio al 75% in Zona Bianca.

I tagliandi si potranno acquistare in tutti i punti vendita CiaoTickets, online sul sito www.ciaotickets.it e presso la sede societaria (via N. Sauro 124 – Potenza) la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30.

COSTO BIGLIETTI PER ABBONATI

- Curva € 8

- Distinti € 12

- Tribuna Laterale € 18

- Tribuna Centrale € 25

- Tribuna VIP € 40 (acquistabile solo in Sede)

COSTO BIGLIETTI PER NON ABBONATI

- Curva € 12

- Distinti € 15

- Tribuna Laterale € 25

- Tribuna Centrale € 35

- Ospiti € 12,00 (in vendita dal giovedì e fino alle ore 19 di sabato)

Va aggiunto costo prevendita di 1.5 euro. I prezzi possono variare gara per gara. I bambini da 0 a 7 anni entreranno gratis (senza posto a sedere).