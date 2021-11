Pro Vc-Piacenza 1-3, pesante stop interno per la Pro

La Pro Vercelli perde tre a uno in casa contro il Piacenza e vede allontanarsi pericolosamente la zona alta della classifica, le bianche casacche offrono una prestazione deludente che deve far riflettere sul prosieguo del campionato.

La cronaca Al 3’ pericolosa la Pro Vercelli con Emmnanuello la cui conclusione è respinta dalla difesa, al 9’ risponde Nava con un colpo di testa che termina di poco fuori, un minuto dopo brivido per Tintori per un tentativo di Cesarini che da centrocampo sorprende l’estremo di casa, la sfera termina fuori di pochissimo. Al 30’ Piacenza in vantaggio, acrobazia di Cesarini che batte Tintori; la Pro prova a reagire ma al 42’ gli ospiti raddoppiano con Rabbi che su cross di Parisi non sbaglia.

La Pro Vercelli accorcia le distanze al 50’ con una bella punizione di Masi; al 55’ il Piacenza si rende pericoloso, la difesa di casa allontana ma rimane a terra Tintori che si tiene la testa, il portiere vercellese deve essere sostituito. Al 63’ Rendic compie un buon intervento su Parisi, risponde Comi con una girata che termina di poco fuori, all’81’ il Piacenza chiude la partita con Dubickas che anticipa Rendic e fissa il punteggio sul tre a uno che sarà definitivo.