Serie D, continua la marcia del Chieri

Nono turno che si potrebbe definire interlocutorio nel girone A di Serie D, vince la capolista Chieri che seppur soffrendo undici contro dieci batte nel big match di giornata la Sanremese, sale al secondo posto il Novara che si sbarazza facilmente del Vado con un eloquente cinque a zero, Vuthaj con una doppietta diventa capocannoniere del girone con dieci reti.

Inciampa il Derthona che a sorpresa perde a Saluzzo, terzo successo di fila per il Casale che con una rete di Forte passa in casa della Lavagnese. Nessun pareggio in questo nono turno che ha visto tre successi esterni tutti per uno a zero, in anticipo il Pontdonnaz passa a Fossano con un gol di Gulli, cade in casa l’Asti contro il Sestri Levante in decisa risalita, a decidere Podda.

Continua l’ottimo torneo del Borgosesia che nonostante lo svantaggio iniziale supera quattro a uno l’RG Ticino con Areco e Rancati grandi protagonisti autori entrambi di una doppietta; fatica il Gozzano ma batte la Caronnese e si porta al quinto posto, decisamente più semplice il successo del Varese che batte quattro a zero il peggior Ligorna della stagione.

Nell’ultimo incontro di giornata l’Imperia supera tra le mura amiche il Bra due a zero, per i piemontesi quarta sconfitta nelle ultime cinque partite.

Risultati e classifica di giornata