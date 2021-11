Il Potenza potrebbe aver individuato il nuovo direttore generale. E' il romagnolo Filippo Ghinassi, classe 1979, fino a gennaio scorso alla Juve Stabia. Per cinque anni ds dell'Imolese, promossa nella sua gestione dalla D alla C nella stagione 2017-18, potrebbe nelle prossime ore far parte dell'organigramma societario rossoblu.