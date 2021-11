Foggia-Fidelis Andria: le formazioni ufficiali

Scenderanno in campo alle ore 20.30 allo stadio "Pino Zaccheria" le formazioni di Foggia e Fidelis Andria, che si affronteranno nel match valevole per gli Ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C.

Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

FOGGIA (4-3-3): Volpe; Garattoni, Sciacca, Girasole, Martino; Garofalo, Maselli, Gallo; Tuzzo, Ferrante, Vigolo. A disposizione: Alastra, Di Pasquale, Rizzo Pinna, Curcio, Merkaj, Di Jenno, Ballarini. Allenatore: Zdenek Zeman.

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Vandelli; Benvenga, Venturini, Sabatino; Zampano, Gaeta, Bonavolontà, Dipinto, Nunzella; Aliberti, Bubas. A disposizione: Paparesta, Dini, Bolognese, Di Piazza, Di Noia, De Marino, Avantaggiato, Casoli, Pelliccia. Allenatore: Ciro Ginestra.