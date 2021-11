Coppa Promozione, a breve in campo Tricarico e Castrum Viggianello

Dopo la vittoria del Tricarico nella gara di andata contro il Castrum Viggianello per 4-3, i due team sono pronti a sfidarsi per l'accesso alle semifinali di Coppa Italia di Promozione questo pomeriggio a partire dalle 17.30 sul sintetico di Tolve. Ancora una partita casalinga lontana dal Paolo Carbone per i rossoblu, vogliosi di tornare quanto prima ad abbracciare i propri tifosi. La gara di oggi, come sempre, potrete seguirla sul nostro live cliccando qui.