Novara-Pontdonnaz 1-2, azzurri fuori dalla coppa

Il Novara “due” esce dalla coppa di serie D ai trentaduesimi contro il Pontdonnaz, una sconfitta che lascia l’amaro in bocca soprattutto per come è maturata, con un gol in posizione dubbia dei valdostani e una rete annullata a Bonaccorsi per un presunto fallo del difensore azzurro.

Il Pontdonnaz non ha tuttavia rubato niente e torna a casa con uno scalpo prestigioso passando al turno successivo.

Il Novara pareggia di Rigore lo svantaggio Il Novara parte forte e mette subito alle strette il Pontdonnaz collezionando calci d’angolo, al 4’ da uno di questi Pugliese serve Laaribi che al volo impegna Cabras, al 12’ ci prova Paglino con un sinistro che termina di poco fuori, al primo affondo il Pontdonnaz passa in vantaggio, angolo di Forcini per Vetri sorprende la difesa azzurra e di testa batte Spadini. Il Novara non ci sta, la reazione è affidata a un destro di Bortoletti che finisce alla destra di Cabras ma a lato, al 24’ pericolosa ripartenza di Spaviero che difetta al momento della conclusione, al 25’ calcio di rigore per gli azzurri per un fallo di Cabras in uscita su Capone, dal dischetto Pugliese è freddo spiazzando l’estremo valdostano. Il centrocampista di Cureggio è sfortunato perché dopo il suo primo gol in azzurro deve dare forfait per un risentimento muscolare, al suo posto Tentoni; finale di tempo novarese, vicini al due a uno Laaribi e Strumbo ma il risultato non cambia e all’intervallo si va in parità.

Il Novara sconfitto, l’arbitraggio desta perplessità Ospiti in vantaggio al 5’ della ripresa, Cestrone scatta sul filo del fuorigioco e serve Spaviero che a porta vuota non sbaglia, grossi dubbi sulla posizione del centrocampista di Cretaz. Al 13’ si vede Laaribi con un destro che non inquadra la porta; Marchionni mette Vuthaj e il Novara pareggia con Bonaccorsi ma la rete dell’ex Borgosesia viene annullata tra le proteste novaresi. Al 32’ Strumbo su azione d’angolo manca la deviazione ad un passo dalla porta, il Pontdonnaz non rinuncia ad offendere al 42’ un diagonale di Diagne viene respinto con i pugni da Spadini, al 46’ destro di Laaribi deviato in corner da un difensore avversario, nella circostanza rosso a Bonaccorsi per proteste.

NOVARA-PONTDONNAZ 1-2

Marcatori: 13’Vetri (P), 26’Pugliese (N) su rigore, 5’Spaviero (P)

Novara (3-5-2): Spadini; Paglino, Strumbo, Vimercati; Manti (6’st Bonaccorsi), Bortoletti (22’st Capano), Pugliese, Laaribi, Muhaxheri (22’st Paglino); Capone, Ferla (22’st Vuthaj). A disposizione: Raspa, Bergamelli, Tentoni, Spina, Agostinone. All. Marchionni

Pontdonnaz (4-3-1-2): Cabras; Maingonnat, Zucchini, Nuti, Mosti; Reed, Vetri, Cateni (25’st Gulli); Cestrone (47’st Florio); Spaviero (41’st Jeantet), Forcini (35’st Diagne). A disposizione: Mastrorillo, De Cerchio, Mazzotti, Melis. All. Cretaz

Arbitro: Campazzo di Genova.

Note: Corner 10-2. Ammoniti Bonaccorsi per il Novara, Cabras, Mosti e Zucchini per il Pontdonnaz. Espulso al 47’ del secondo tempo Bonaccorsi per proteste. Spettatori 300ca.