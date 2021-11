Nocerina-Casertana 1-3: i falchetti la ribaltano nel finale di gara

La Casertana sbanca il campo della Nocerina battendo i padroni di casa per 3-1 e si porta da sola al secondo posto, con 19 punti, a meno 4 dalla vetta occupata dal Bitonto.

Cominciano bene i rossoblù che ci provano al 7' con Mansour dalla distanza ma la palla termina alta. Ancora ospiti pericolosi e ancora con Mansour: questa volta il suo tiro scende al momento giusto ma non inquadra, per poco, lo specchio della porta. Al 23' Sansone serve Maresca che calcia di prima ma il portiere dei padroni di casa, Pitarresi, blocca. Il primo terzo di gara è un monologo rossoblù ma alla prima occasione favorevole è la Nocerina a sbloccare la gara: angolo per i rossoneri, calcia Dammacco che mette in area dove Bruno devia di testa in porta eludendo la marcatura di Pambianchi e battendo Trapani. Appena il tempo di rimettere il pallone al centro e la Casertana sfiora il pari: cross di Vacca per la testa di Favetta, la palla da solo l'illusione del gol terminando di un soffio a lato. Nel secondo dei tre minuti di recupero concessi dal direttore di gara arriva la seconda occasione per la Nocerina con Palmieri che, sfruttando un errore di Pambianchi, si trova solo davanti a Trapani che interviene con i piedi e sventa il pericolo. Al riposo si va sul punteggio di 1-0 per la Nocerina sulla Casertana.

Dopo 8 giri di lancette della ripresa, la Casertana perviene al pareggio: Cason ferma con un braccio sulla linea una palla destinata al fondo della rete. Per l'arbitro è calcio di rigore e conseguente espulsione per il calciatore nocerino. Sul dischetto si presenta Favetta che non sbaglia e rimette in parità il risultato. La Casertana sfrutta la superiorità numerica e alza i giri del motore ma senza dare grossi grattacapi a Pitarresi. Mister Maiuri aumenta il potenziale ed il peso offensivo dei suoi ed inserisce Liccardi e Felleca: la mossa si rivelerà vincente. All'87' ci prova Liccardi in rovesciata ma la palla termina fuori; un minuto dopo è Vicente a tentare dalla lunga distanza ma il vento alza la palla sopra la traversa. Gli sforzi offensivi dei falchetti vengono premiati all'89': Maresca serve un pallone a Liccardi che la punta rossoblù non può sbagliare e porta i suoi sul 2-1. Non è ancora finita: nel primo minuto di recupero, ci pensa Felleca, in azione solitaria, a fissare lo score finale sul 3-1 per la Casertana.

IL TABELLINO

