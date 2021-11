Serie D - Girone F: i provvedimenti del giudice sportivo

Un solo squalificato nel girone F dopo la settima giornata di campionato. Il giudice sportivo, infatti, ha fermato per un turno Francesco Potenza, attaccante dell'Atletico Terme Fiuggi, "espulso per essersi avvicinato all'allenatore avversario protestando nei cuoi confronti" durante Atletico-Pineto 1-0. Quattro i giocatori in diffida.

Tutte le decisioni del giudice sportivo

Gare del 31 ottobre 2021

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ANDRISANI MICHELE (SAMBENEDETTESE SRL)

Per avere rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo del Direttore di gara

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

DEL GROSSO FEDERICO (NERETO CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

POTENZA FRANCESCO (ATLETICO TERME FIUGGI)

Per essersi avvicinato all'allenatore avversario protestando nei cuoi confronti.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

ANTEZZA STEFANO (ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

PESCE NICOLAS (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

CIPOLLETTA CIRO (SAMBENEDETTESE SRL)

ALESSANDRO JONATAN ALBERTO (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

CASOLLA FRANCESCO (ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

TORTORI LORIS (ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

BARABOGLIA EDOARDO (CASTELFIDARDO)

MELE FRANCESCO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

SALVATORI DAVIDE (NERETO CALCIO)

CICCONETTI LUCA (TOLENTINO 1919 SSDARL)

CERVONI GABRIELE (TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

LAURENZI FRANCESCO (TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

PROIA DANIELE (TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

DI FILIPPO NICOLAS (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

CARDINALI MATTIA (CASTELFIDARDO)

PALLADINI ALESSIO (CASTELFIDARDO)

ZANCOCCHIA NICOLAS (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

DE FALCO ANDREA (NERETO CALCIO)

CARDELLA FEDERICO (PINETO CALCIO)

PAOLI LORENZO (PINETO CALCIO)

SHIBA KLEJVIS (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

KNOFLACH TOBIAS (SAMBENEDETTESE SRL)

LULLI LUCA (SAMBENEDETTESE SRL)

AHMETAJ MATTEO (VASTOGIRARDI)

GUIDA MICHELE (VASTOGIRARDI)

SECONDO GRAZIANO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

RUSSO NICOLA (ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

TAJANI FILIPPO (ATLETICO TERME FIUGGI)

MONTELEONE DAVIDE (AURORA ALTO CASERTANO)

TIA YOAHNN MOREL (AURORA ALTO CASERTANO)

MARIANI MARCO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

MONTANARO PIERLUIGI (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

DIGLIO MICHELE (NERETO CALCIO)

GAIA GIANFILIPPO (NERETO CALCIO)

GHIANI GIUSEPPE (NERETO CALCIO)

NARDINI EDUARDO (NERETO CALCIO)

TINTI ANDREA (NERETO CALCIO)

BOSCO ANDREA (PINETO CALCIO)

BATTISTA NAZARENO (PORTO D ASCOLI S.R.L.)

MARCATTILI FRANCESCO (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

CAPEZZANI LORENZO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

MENGANI EDOARDO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

MICCOLI MATTEO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

NONNI LEONARDO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

STEFONI MATTIA (TOLENTINO 1919 SSDARL)

GIORDANI VALERIO (TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

DE ANGELIS ALESSANDRO (VASTESE CALCIO 1902)

ALAGIA MATTIA (VASTOGIRARDI)