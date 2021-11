Il Tricarico è la quarta semifinalista: 5-3 al Viggianello al ritorno

Sarà il Tricarico la quarta semifinalista di Coppa Italia Promozione. Sul neutro di Tolve la formazione dell'allenatore-giocatore Armento batte per 5-3 il Castrum Viggianello nella gara di ritorno dei quarti dopo aver vinto per 3-4 all'andata. I padroni di casa si portano sul doppio vantaggio tra il 21' e il 23' con Daraio e Barchiesi. Poi subiscono il ritorno mercurino con l'autogol di Monteleone al 31' e il pareggio di Cosentino al 1' della ripresa. Però Daraio e Soldo tra il 21' e il 22' riportano a due le distanze, prima che Cosentino riapra l'incontro alla mezzora. Passano due minuti ed Enzo Onorati realizza la quinta rete per i locali che accedono al turno successivo.