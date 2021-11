Taranto, ambizione e umiltà: i rossoblù sono la migliore neopromossa

Il percorso del Taranto, fin qui, è stato tanto sorprendente quanto meritato per quanto visto sul rettangolo di gioco. Vittorie convincenti, pronostici ribaltati, alcuni passi falsi riscattati e giovani giocatori che hanno intrapreso il loro percorso di crescita nel migliore dei modi. A tutto ciò si aggiunge l'esperienza del blocco di calciatori con esperienza: Giovinco, Marsili e Saraniti su tutti. La prossima gara in programma sabato 6 novembre alle ore 17:30 sarà sul campo complicato dell'Avellino e, dunque, Giuseppe Laterza dovrà affidarsi all'entusiasmo ritrovato grazie al pareggio esterno contro il Foggia e la vittoria interna contro il Potenza.

Nella giornata di oggi c'è stato un test importante per comprendere le condizioni di alcuni giocatori ma lavorano a parte Diaby, Versienti e Italeng. I tre non faranno parte della trasferta ma il tecnico rossoblù punta a recuperarli al più presto. Contro i campani sarà la prima delle tre gare toste, perchè dopo la trasferta ad Avellino ci sarà quella a Monopoli e tra le mura amiche nella penultima del mese gli ionici sfideranno il Catania. Ad oggi, dunque, il Taranto si presenta come una delle squadre più dure da affrontare per gioco e mentalità trasmessa ormai da un anno dal tecnico Laterza. I numeri parlano per i rossoblù: è la migliore neopromossa con 20 punti in classifica dopo dodici giornate di Serie C.

L'entusiasmo e la determinazione sono le due strade da perseguire, manca ancora tanto per raggiungere la meta della salvezza, obiettivo minimo della società. Tuttavia, senza troppi sbilanciamenti, la squadra rossoblù potrebbe ambire a posizioni di vertice con il giusto ottimismo e l'umiltà.