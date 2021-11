Benevento-Frosinone: gli scommettitori hanno fiducia nei giallorossi

Il Benevento giocherà contro il Frosinone la seconda partita interna consecutiva dopo quella contro il Brescia nella quale è arrivata la prima sconfitta intera stagionale. Gli scommettitori sembrano, però, aver già messo alle spalle la battuta d'arresto subita dai ragazzi di Caserta contro quelli allenati dall'ex Pippo Inzaghi.

Su Planetwin365 l'"1" è quotato a 2,07 ed è stato scelto come risultato finale della partita del "Vigorito" da circa la metà dei giocatori (il 46% per la precisione). La vittoria dei ciociari è data a 3,40 ed è stata l'opzione scelta nel 27% delle giocate; stessa percentuale di giocate e stessa quota anche per il pareggio. Da ricordare che il Frosinone è uscito sconfitto nelle ultime due trasferte in terra sannita.

Lapadula è l'attaccante più gettonato della partita e la quota per un suo gol è di 2,35; dietro di lui Elia, dato a 4,00. Nella rosa di Grosso, invece, gli attaccanti che convincono di più gli scommettitori sono Charpentier e Cicerelli i cui gol sono quotati rispettivamente a 3,25 e a 5,00.

Visto che si affrontano le due migliori difese della Serie B, l'"Under" potrebbe apparire scontato e la sua quota è 1,83.