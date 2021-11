Serie C - Girone C, tredicesima giornata: le designazioni arbitrali

Ufficializzate le designazioni arbitrali della 13ª giornata del girone C di Serie C. Tredicesima giornata divisa in due giorni, si parte con i quattro anticipi del sabato. Alle 14:30 scendono in campo il Bari sul campo della Juve Stabia e il Monopoli su quello della Vibonese. Alle 15:00 scende in campo il Campobasso che al Nuovo Romagnoli ospita il Catania reduce dal riposo forzato, causa alluvione, che ha costretto al rinvio della gara contro la Vibonese. Domenica si conclude il programma con tutte le altre gare della giornata in programma alle 17:30 ad eccezione di Fidelis Andria-Palermo e Monterosi-Turris il cui calcio d'inizio è stato anticipato alle 14:30.

Programma e designazioni arbitrali:

Foto: Ilenia Calli