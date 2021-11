Marcatori Serie D, Vuthaj in doppia cifra

Giornata da ricordare per l’attaccante Albanese del Novara Dardan Vuthaj, la doppietta del Vado permette all’azzurro di raggiungere dieci gol fatti e di andare in vetta alla classifica marcatori staccando di due gol Alfiero; un dato su tutti, Vuthaj è andato in gol in otto partite su nove, solo a Borgosesia alla seconda giornata è rimasto a secco.

Quattro le doppiette di giornata curiosamente che coinvolgono solo due squadre, nel Novara oltre a Vuthaj va a segno due volte Manlio Di Masi, nel Borgosesia vittorioso quattro a uno sull’RG Ticino due gol per Lucas Gabriel Areco e per Francesco Rancati, quest’ultimo arriva a quota cinque gol.

La classifica marcatori del girone A di Serie D