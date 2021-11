Frosinone. Grosso: "Contro il Benevento servirà una prestazione top"

In vista del match di domani pomeriggio al "Vigorito" contro il Benevento, mister Fabio Grosso, allenatore del Frosinone, ha parlato della sfida contro i sanniti e della condizione della sua squadra. Queste le parole del tecnico dei ciociari nella conferenza di presentazione della partita:

"Affrontiamo una partita contro una squadra tra le più importanti della categoria vista la loro rosa. Conosciamo le difficoltà che potremo incontrare ma dovremo essere bravi a rimarcare in campo i loro difetti. Il Benevento non ha bisogno di avere vantaggi vista la loro forza: da parte nostra la prestazione dovrà essere di massimo livello sotto tutti i punti di vista se vorremo uscire dal campo con punti in tasca.

Ora siamo focalizzati su questa partita e poi penseremo al Lecce. Conosciamo le difficoltà legate alla partita contro il Benevento ma conosciamo anche le nostre qualità che, se espresse al meglio, potranno portarci punti.

Lo spirito di squadra sarà determinante in una partita come quella contro il Benevento. Lo spirito bellico lo stiamo costruendo e va alimentato. Possiamo ancora migliorare e lo stiamo facendo. Ovviamente lo spirito è alla base se si vogliono fare cose importanti.

Noi cerchiamo di giocare ogni partita seguendo le nostre idee, poi ci si può riuscire meglio o peggio a seconda della partita. Non rinunceremo alla nostra idea di gioco offensivo ma siamo consci di giocare contro una squadra molto forte e che servirà una grande prestazione.

Nell'arco della partita chi vince più duelli ha più chance di creare occasioni e, quindi, di portare a casa il risultato. Loro alternano diversi moduli quindi non sarà facile affrontarli tatticamente. Sarà una partita complicata alla quale dobbiamo prepararci al meglio per non concedere vantaggi agli avversari".