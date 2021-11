Benevento. Caserta: "Dimenticare il Brescia, testa solo al Frosinone"

Giorno di conferenza stampa per mister Caserta: l'allenatore del Benevento ha risposto alle domande dei cronisti dalla sala stampa del "Vigorito" in vista dell'impegno di domani pomeriggio alle 18:30 contro il Frosinone. Queste le parole del tecnico giallorosso:

"Improta si è aggregato negli ultimi giorni col gruppo e valuteremo se rischiarlo a gara in corso: è stato fermo molti giorni e non ha il ritmo partita.

Il modulo conta ben poco ma contano gli interpreti in campo. Abbiamo utilizzato più sistemi di gioco con interpreti diversi. Giocherà chi sta meglio e chi mi da le maggiori garanzie: per me conta tanto anche chi subentra dalla panchina.

Calò ha giocato sempre ed è normale che abbia un calo fisico ma è lo stesso che ha fatto una grande partita contro il Crotone. Non lo condanno certo per una partita giocata male. Non ha difficoltà più quante ne abbiano gli altri: è chiaro che se gli avversari si mettono ad uomo su di lui, trovare la posizione ideale è più difficile ma, ripeto, non lo vedo in difficoltà.

La squadra ha fatto buone prestazioni contro tutte le avversarie, abbiamo sofferto solo contro il Lecce ma, anche in quella circostanza, pur non giocando bene per meriti avversari, abbiamo rischiato di vincerla al 90'. Stiamo trovando continuità di prestazioni prima che di risultati che per me è quello che conta di più.

La squadra è consapevole di aver fatto una buona gara contro il Brescia, che è una squadra forte. Abbiamo preso gol su un errore individuale che nel calcio può capitare: ai ragazzi non rimprovero nulla perché hanno dato tutto durante la partita sfiorando più volte il gol. Dobbiamo essere bravi a dimenticare subito la sconfitta subita e pensare a domani.

Abbiamo avuto più difficoltà contro avversari che ci aspettavano e ripartivano. Io chiedo ai ragazzi di fare sempre la gara e quindi avere un avversario aggressivo può essere un bene o un male a seconda della squadra che abbiamo davanti. Ogni partita ha una storia a se, dobbiamo pensare a quanto noi dobbiamo fare, non agli altri.

Il Frosinone è una compagine forte, che gioca a calcio e brava nelle ripartenze. Dovremo fare bene quel che abbiamo provato in settimana e non avremo problemi. Il fatto che siano imbattuti in trasferta la dice lunga sulla loro forza.

Vokic è un calciatore che può giocare nel 4-2-3-1 come sottopunta perché è bravo a farsi trovare tra le linee; nel 4-3-3 può giocare da mezzala perché ha qualità importanti specie in fase offensiva.

Paleari ha cominciato ad allenarsi da solo e speriamo di averlo già a disposizione per il prossimo impegno".