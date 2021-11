Benevento. Sono 4 i calciatori convocati nelle rispettive nazionali

Quattro calciatori del Benevento sono stati convocati dalle rispettive nazionali: tre per gli impegni nei match di qualificazione ai prossimi mondiali di Qatar 2022 e uno per il torneo 8 Nazioni riservato alle rappresentative Under 20.

Artur Ionita, con la Moldavia, se la vedrà contro Scozia e Austria. Il difensore Kamil Glik, vestendo la maglia della Polonia, se la vedrà con Andorra ed Ungheria. Gianluca Lapadula volerà in Sudamerica dove, con i colori del Perù, sfiderà la Bolivia ed il Venezuela. Infine, il giovane Giuseppe Di Serio vestirà la casacca dell'Italia Under 20 per affrontare Repubblica Ceca e Romania.