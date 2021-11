Serie A, derby di Milano: i bookmaker dicono Inter. Le quote del match

Domenica 7 novembre alle ore 20.45 si affronteranno allo stadio "Giuseppe Meazza" il Milan di Pioli e l'Inter di Inzaghi, nel primo derby stagionale valido in chiave scudetto.

Primo derby soprattutto per Simone Inzaghi, arrivato in questa stagione sulla panchina nerazzurra e che ha iniziato bene collezionando 7 vittorie tre pareggi e una sconfitta in campionato. Meglio di lui però Pioli, capace di mettere a segno addirittura 10 vittorie e un pareggio fin qui, conquistando la vetta della classifica insieme al Napoli a ben 7 punti di distacco dai cugini nerazzurri.

Nonostante ciò, per il match di domani parte favorita l'Inter: stando a quanto riportato dal sito di comparazione quote Oddschecker, la vittoria dei nerazzurri quota 2.30, mentre un successo dei rossoneri (padroni di casa domani) arriva fino a quota 3.00. Il pari è fermo a quota 3.75.

Sarà un match con molti gol? Secondo gli operatori sì. L'Over 2.5 infatti quota tra 1.66 e 1.70 mentre l'Under 2.5 oscilla tra 2.10 e 2.20. Quote simili per il segno Goal, che quota 1.60 contro il No Goal che arriva fino a quota 2.42.