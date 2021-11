Un arbitro della sezione AIA di Matera protagonista in Serie B

La gara Cremonese-Spal di oggi sabato 6 novembre 2021 (ore 14), valevole per la 12a giornata di andata del Campionato Serie BKT 2021/2022, sarà diretta dal Sig. Andrea Colombo di Como, coadiuvato dagli assistenti Sig. Salvatore Longo di Paola e Nicolò Cipriani di Empoli. Quarto ufficiale sarà il Sig. Leonardo Mastrodomenico di Matera. Un ritorno sui campi di Serie B di un fischietto della sezione della Città dei Sassi come non accadeva da tempo.