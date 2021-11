Serie D/F, San Nicolò 4 positivi. Rinviata la gara con il Matese

Si attende solo l'ufficialità da parte del Dipartimento Interregionale ma e cosa fatta il rinvio a data da destinarsi della gara San Nicolò Notaresco-FC Matese che si sarebbe dovuta giocare domani al "Vincenzo Savini".

Lo comunica la società abruzzese sui suoi canali social, ecco il comunicato:

"Il San Nicolò Notaresco comunica che, a seguito di un ulteriore giro di tamponi fatto questa mattina, sono emersi altri casi di positivita' che portano il totale a quota 4. Per questo motivo la gara interna prevista per domani alle ore 14:30 allo stadio Vincenzo Savini, contro il Matese, valevole per l'ottava giornata di andata nel girone F del campionato di Serie D, e' stata rinviata a data da destinarsi. I giocatori in questione sono stati posti in isolamento".