Benevento-Frosinone: le formazioni ufficiali, novità tra i giallorossi

Tra circa un'ora ci sarà il fischio di inizio della partita tra Benevento e Frosinone, valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B. Queste le formazioni ufficiali comunicate dalle due società:

Benevento: Manfredini, Letizia (C), Acampora, Elia, Lapadula, Glik, Moncini, Ionita, Viviani, Masciangelo, Barba; A disposizione: Muraca, Calò, Tello, Vokic, Vogliacco, Improta, Foulon, Insigne, Di Serio, Sau, Talia, Brignola. Allenatore: Fabio Caserta

Frosinone: Ravaglia, Gatti, Charpentier, Zampano, Garritano, Boloca, Szyminski (C), Lulic, Canotto, Ricci, Casasola; A disposizione: De Lucia, Minelli, Rodhen, Maiello, Cicerelli, Novakovich, Tribuzzi, Zerbin, Ciano, Cotali, Bevilacqua, Manari. Allenatore: Fabio Grosso

Turnover, dunque, per mister Caserta che lascia inizialmente in panchina Calò, appannato nelle ultime uscite, e Foulon e opta per Moncini come compagno d'attacco di Lapadula. Qualche cambio anche per mister Grosso che conserva come armi da utilizzare a partita in corso la punta Novakovich ed il centrocampista Rodhen.

