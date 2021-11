Benevento-Frosinone 1-4: espulso Glik poi black-out per i giallorossi

Il Benevento esce con le ossa rotte dalla gara contro il Frosinone: 1-4 il finale per i ciociari allenati da Fabio Grosso e secondo k.o. interno consecutivo per i giallorossi di Fabio Caserta dopo quello contro il Brescia dell'ex Pippo Inzaghi.

Il tecnico dei sanniti applica il turnover e lascia inizialmente in panchina Foulon, al suo posto Masciangelo, Calò, sostituito da Acampora, e Sau, con Moncini partner d'attacco di Lapadula. Nei gialloblù ospiti c'è Charpentier a guidare l'attacco con Canotto e Garritano pronti a rendersi pericolosi a supporto.

Gli ospiti iniziano meglio e provano a sorprendere la retroguardia giallorossa in due occasioni al 7' con Lulic e al 15' con Garritano ma in tutte e due le occasioni i tiri terminano di poco a lato della porta difesa da Manfredini. Il Benevento replica 19' con Elia che, servito da Lapadula sulla corsa, prova la conclusione sul primo palo trovando la pronta respinta di Ravaglia. Lo stesso portiere ospite è protagonista 3' dopo su un tiro di Moncini dal limite che viene deviato in corner. Al 25' l'occasione che cambia le sorti del match per il Benevento: Glik commette un fallo in gioco pericoloso e, dopo essere stato richiamato al VAR, il signor Marchetti, arbitro dell'incontro, estrae il cartellino rosso. Il Frosinone prende in mano le redini del match e, dopo un primo tentativo con Canotto al 31', passa in vantaggio al 35': Lulic controlla col petto una palla che era stata respinta dalla difesa giallorossa e lascia partire un tiro che si insacca con precisione alla base del palo alla destra di Manfredini. L'arbitro concede 3' minuti di recupero al termine del primo tempo e proprio allo scadere il Frosinone raddoppia: Charpentier, sulla sinistra, arriva sul fondo e serve all'indietro l'accorrente Lulic che libera ancora il suo destro e mette palla sotto la traversa. La prima frazione si chiude, dunque, sullo 0-2.

Il secondo tempo riapre come si era chiuso il primo, cioè con il Frosinone in gol: dopo 5', Cicerelli sfonda a sinistra, entra in area e va alla conclusione che Manfredini respinge ma la palla termina sui piedi di Charpentier che ribadisce in rete. Due giri di lancette dopo il Benevento sfiora il gol che potrebbe riaprire la gara con Acampora che prima trova la risposta di Ravaglia e poi, sulla respinta, trova Gatti a respingere sulla linea di porta. Al 54' Ravaglia è ancora decisivo su Moncini che aveva provato il tiro da distanza ravvicinata. Alla mezzora il Frosinone chiude definitivamente i conti: punizione dal limite calciata da Cicerelli e palla che si insacca alla destra di Manfredini che pure aveva provato l'intervento. Al 75' il Benevento sigla la rete della bandiera con il giovane nazionale Under 20 Di Serio, entrato al posto di Masciangelo, che capitalizza al meglio un lancio dalle retrovie. Al 90' il Frosinone potrebbe addirittura siglare la quinta rete con Tribuzzi che prima si vede respingere la conclusione da Manfredini e poi vede la palla stamparsi sulla traversa sul tiro successivo. Al triplice fischio, quindi, il finale è di 1-4 per il Frosinone in casa del Benevento.

IL TABELLINO