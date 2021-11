Frosinone. Grosso: "Soddisfatto dei miei ragazzi, vittoria meritata"

Al termine del match vinto dal Frosinone per 4-1 sul campo del Benevento, il tecnico dei ciociari, Fabio Grosso, ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi nella sala stampa del "Vigorito":

"C'era bisogno di fare una grande partita e l'abbiamo fatta contro un avversario forte come il Benevento. A differenza di altre gare, siamo riusciti a concretizzare la maggior parte delle occasioni che ci sono capitate. Abbiamo margini di miglioramento con diversi ragazzi alle prime esperienze in un campionato difficilissimo. Dopo il 3-0 abbiamo concesso diverse occasioni anche se abbiamo chiuso bene: in una gara del genere qualche sbavatura può starci. Ho chiesto ai miei di partire forte, a differenza di quanto fatto a Cosenza ed Alessandria ed il nostro piano di gioco è stato seguito alla lettera.

Avevamo meritato il vantaggio anche in parità numerica e questo da la cifra della prestazione fatta. Non è un campionato facile e ora dobbiamo continuare ad avere fame dando qualcosa in più anche in momenti come questi che ci va tutto bene.

Sono contento per quei tifosi che, nonostante il clima, ci hanno seguito e supportato in partita".