Benevento. Caserta: "Sconfitta vergognosa, chiediamo scusa a tutti"

Mister Fabio Caserta, allenatore del Beneveto, è, purtroppo per i tifosi giallorossi, chiamato a commentare la seconda sconfitta casalinga consecutiva maturata questa sera contro il Frosinone dopo quella incassata dal Brescia di Pippo Inzaghi. Queste le parole del tecnico della Strega dalla sala stampa del "Vigorito":

"La panchina iniziale di Foulon e Calò era dovuta alle loro non perfette condizioni fisiche e ho scelto di giocare con due punte per essere più efficace in fase offensiva e creare più difficoltà agli avversari. Credo che fino all'espulsione avevamo fatto una buona partita nella quale avevamo sia avuto qualche occasione, come con Moncini, ma avevamo anche commesso qualche errore. Dopo l'espulsione la partita è diventata molto complicata.

Credo che oggi dobbiamo farci tutti un esame di coscienza. Le partite si possono perdere ma non così: farlo così è vergognoso e bisogna solo stare zitti e chiedere scusa per questa prestazione ai tifosi e alla società. Dobbiamo avere un minimo di amor proprio. L'aver giocato in 10 non è un alibi perché abbiamo giocato in 10 anche a Como e abbiamo fatto un altro tipo di partita, con sacrificio, voglia di lottare e portare punti a casa. Non possiamo nasconderci dietro l'espulsione. Ora bocca chiusa e torniamo a lavorare accettando anche le critiche.

Dopo l'espulsione ho tolto Elia per non lasciare Lapadula da solo e avere parità numerica a metà campo. Glik non l'ho visto dopo la partita ma l'espulsione è stata stupida e un calciatore della sua caratura non può permettersi certi errori.

Il Frosinone ha avuto più voglia di lottare e sacrificarsi rispetto a noi. I valori contano fino ad un certo punto ma se non ci mettiamo la voglia allora non andiamo da nessuna parte. Il livello in questo campionato ti permette di perdere e vincere contro chiunque e questo dobbiamo capirlo. Spiace aver vanificato in due partite il lavoro di due mesi in cui si è vista una crescita costante. Fino a Crotone avevamo disputato un buon campionato. La sconfitta col Brescia non so quanto ci abbia condizionato ma fino all'espulsione stavamo giocando a viso aperto e bene. Perdere 4-1 in casa non è lo stesso che perdere 1-0 specie mentalmente.

Abbiamo anticipato di un giorno il rientro a lavoro che era previsto per martedì: ricominceremo lunedì perché anche questo fa parte del calcio.

Se pensiamo di vincere le partite solo perché abbiamo calciatori importanti, allora abbiamo sbagliato proprio tutto. Le colpe maggiori sono mie e mi assumo tutte le responsabilità: chiedo scusa a pubblico e società.

La sosta capita al momento giusto perché servirà a chiarirci le idee e analizzare gli errori. Credo che il problema più grande di questa squadra sia mentale e va assolutamente risolto il prima possibile".