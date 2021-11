Licata-Cavese 2-2: gli aquilotti in 10 pareggiano al 93esimo

Finisce con un pareggio rocambolesco il match tra Licata e Cavese: 2 a 2 al termine di una gara ricca di episodi.

Dopo un avvio combattuto, la gara svolta alla mezz'ora: il Licata passa in vantaggio con Minacori, azione con proteste veementi della Cavese per un fallo non fischiato su Gabrieli. Passano due minuti e gli ospiti sono in 10: l'arbitro punisce severamente la sbracciata del centrocampista Maiorano.

A inizio ripresa Cavese a un passo dal pari ma il colpo di testa di Viscomi sbatte sul palo. Ancora il difensore pericoloso su punizione ma salva Moschella. Gli ospiti attaccano sfruttando le ripartenze ma il pari arriva su corner con Romizi che serve D'Angelo per l'1 a 1.

Raggiunto il pareggio, ma il Licata si riversa in avanti e dopo diversi attacchi va di nuovo in vantaggio con Currò di testa. La gara sembra avviarsi verso la fine ma al 90esimo c'è una clamorosa frittata difensiva tra Moschella e Cappello che poi fa fallo su Diaz in area: rigore ed espulsione. Dal dischetto Diaz batte due volte: primo tentativo sul palo ma si ripete perchè alcuni calciatori del Licata erano già in area al momento del tiro; al secondo tentativo Diaz spiazza il portiere e fa 2 a 2.

Finisce così, con un pareggio che non accontenta nessuno.