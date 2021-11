Nola e Sorrento non vanno oltre il pareggio

Bel pareggio del Sorrento in casa del Nola e terzo risultato utile per i rossoneri che puntellano la classifica giocando una buona gara specie nella ripresa quando probabilmente avrebbero meritato qualcosa in più.

Cioffi ha dovuto mischiare un po’ le carte per via delle condizioni di Cassata e La Monica ed ha fatto esordire dall’inizio il giovane Ferraro.

Avvio pimpante del Nola e ottimo intervento di Volzone su destro da fuori di Ruggiero (sul corner successivo colpo di testa a lato di Caliendo). Al 16’ ancora Nola pericoloso in contropiede con Ruggiero e D’Angelo (tiro sull’esterno della rete), un minuto dopo però Iadaresta non è arrivato per centimetri sul cross teso di Romano. Proprio Iadaresta lanciato nello spazio è stato miracolosamente rimontato da Togora alla mezz’ora. Le ultime chance della prima frazione sono state per il Nola con Acampora che in una circostanza ha contrastato Ruggiero e nell’altra ha sfiorato l’autorete.

In avvio di ripresa Iadaresta va vicino al gol ma il suo assist per Gargiulo appostato a pochi metri dalla linea di porta è stato intercettato da Sicignano. Il neo entrato La Monica con un pallonetto ha sfiorato il bersaglio grosso, poi un cross di Romano non ha pescato Gargiulo in area. Ruggiero prima e Cassata poi si sono resi pericolosi nelle due aree di rigore ed al 29’ Cappa ha respinto in tuffo un destro di La Monica.

Cappa però ha compito un vero miracolo al 37’ sul mancino di Cassata, lanciato bene a rete da Iadaresta. Tre minuti dopo rete annullata allo stesso Iadaresta su cross di Cassata deviato da un difensore. È finita zero a zero e non è mancato qualche rimpianto per i rossoneri.

NOLA (4-3-3) Cappa; Togora, Sicignano, D’Orsi, Donnarumma (dal 21’ s.t. De Siena); Caliendo, Acampora, Corbisiero (dal 30’ s.t. Boggia); Ruggiero (dal 30’ s.t. Cardone), Figliolia (dal 1’ s.t. Gaetano), D’Angelo (Torino, Idioma, Angeletti, Capuozzo, Canfora). All.: Amodio

SORRENTO (3-5-2) Volzone; Mansi, Cacace, Acampora (dal 1’ s.t. La Monica); Rizzo, Ferraro (dal 29’ s.t. Marciano), Virgilio, Mezavilla, Romano; Gargiulo (dal 13’ s.t. Cassata), Iadaresta (Del Sorbo, Sannino, Manco, Calabrese, Procida, Diop)

Arbitro: Okret di Gradisca di Isonzo (Mamouini-Minniti)

Area Comunicazione SORRENTO CALCIO 1945