Prima vittoria in D del San Giorgio: Raiola stende il Fasano

È subito il San Giorgio di Pasquale Borrelli. Il ritorno in panchina del tecnico della promozione coincide con la prima vittoria in campionato dei granata, che a Monopoli battono il Fasano col punteggio di 0 a 1.

LA PARTITA - Con Navas squalificato, Borrelli si affida al 4-3-3 con diverse novità: Bertolo, Di Franco e Raiola tornano titolari, esordio per Albano, Bonfini spostato a sinistra e Ruggiero terzino destro. Pronti via e i padroni di casa colpiscono la traversa con Losavio. Il San Giorgio non si scalfisce e comincia a macinare gioco, stazionando sempre più stabilmente nella metà campo avversaria. Così al minuto tredici la spizzata di Varela su lancio dalla difesa diventa un assist per Raiola, che entra in area e fredda Suma: San Giorgio in vantaggio. La rete galvanizza ulteriormente i granata, che nella prima frazione sono padroni del campo e creano altre palle gol con Raiola (19'), Albano (20'), Varela (23') e Di Pietro (26')

L'unica conclusione del Fasano è di Capomaggio, che al 31' manda alto da buona posizione. Nella ripresa Di Pietro e compagni serrano le fila e di fatto i locali non calciano mai pericolosamente in porta. Al 64' Capomaggio viene ammonito per la seconda volta, lasciando la sua squadra in inferiorità numerica nell'ultima mezz'ora. Borrelli compatta ulteriormente la squadra con i cambi ed il risultato non cambia più.

Finisce 0 a 1, il San Giorgio c'entra la prima vittoria assoluta in Serie D e sale a quota sette in classifica. Nel prossimo turno i granata ospiteranno il Molfetta.

Ufficio stampa San Giorgio