Taranto, parla Montervino: "Non meritavamo la sconfitta"

La sconfitta esterna contro l'Avellino ha lasciato delle scorie in casa Taranto, nonostante la classifica sia ancora piuttosto positiva per i rossoblù. Il 2 a 1 interno dei biancoverdi rilancia proprio i campani nella parte alta della classifica mentre gli ionici restano a venti punti. Francesco Montervino, direttore sportivo del Taranto, ha dichiarato al termina della gara: "La nostra squadra non ha nulla da invidiare a un club che è costruito per vincere. Ci siamo giocati la gara non meritando la sconfitta".

Parole di fiducia nei confronti di una squadra che fin qui si è guadagnato il rispetto di tutto il girone. Partita come matricola, il Taranto partita dopo partita si è affermata come una delle squadre più toste da sfidare, vincendo partite importanti come quella dello Iacovone contro il Palermo e un pareggio vivace ottenuto in una partita apertissima contro il Foggia. L'attenzione successivamente si sposta sulla gestione totale della gara: "Non ci siamo lamentati mai di nulla ma ormai da qualche domenica notiamo che il metro di giudizio degli arbitri non va bene". Tuttavia, sempre il ds evidenzia: "Il Taranto non deve essere trattata da matricola ma merita rispetto".

Il prossimo impegno per i rossoblù è contro il Monopoli, sempre in trasferta e di conseguenza Giuseppe Laterza vorrà vedere una reazione di gruppo soprattutto lontano dalle mura amiche. Infatti, i rossoblù al momento hanno perso punti lontano dallo Iacovone: sconfitta a Pagani, a Catanzaro e contro l'Avellino nelle ultime. Adesso, Giovinco e compagni dovranno dare un'ulteriore risposta alle avversarie per far comprendere a tutti che non si trattava solo di un momento positivo ma del risultato di un lavoro costante e una mentalità costruita con il tempo.