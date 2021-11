Udinese-Sassuolo 3-2, Beto stende i neroverdi

Il Sassuolo affonda contro una bella Udinese che non vinceva dal 12 Settembre. i friulani con questa vittoria agganciano in classifica proprio i neroverdi a quota 14 punti. Inizio di marca bianconera, che vanno in vantaggio al minuto 8 con Deolofeu dopo una bella percussione di Becao. La risposta emiliana non si fa attendere e pareggiano al 15' con Berardi che approfitta di un rinvio sbagliato di Silvestri. Il pareggio carica i neroverdi che vanno in vantaggio con Frattesi, al terzo gol nelle ultime quattro gare. Le emozioni nel primo tempo non sono finite, al 39' Molina si coordina per il tiro e una deviazione di Frattesi spiazza Consigli per il 2-2. Risultato con cui le due squadre vanno al riposo.

Nella ripresa è l' Udinese a tenere la palla e cercare con più intraprendenza di creare azioni da gol, soprattutto con Deolofeu e Pereyra. Proprio dal piede dell'ex centrocampista di Juventus e Watford parte l'assist per Beto che deve solo depositare in rete per il gol del 3-2. L'arbitro inizialmente annulla, poi dopo check al VAR viene concessa la rete. Il forcing finale del Sassuolo non si concretizza e finisce cosi con la vittoria dei padroni di casa. Per i neroverdi arriva la seconda sconfitta consecutiva.