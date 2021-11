Sestri Levante-Borgosesia 0-2, i granata sono inarrestabili

Continua il grande momento del Borgosesia che sabato in anticipo supera due a zero il Sestri Levante, decisivo ancora una volta Omoregbe che segna la rete del vantaggio e si procura il calcio di rigore trasformato da Farinelli, per i valsesiani terza vittoria di fila e quarta nelle ultime cinque, la zona play-off è più che mai una realtà e non più un sogno.

La cronaca Subito pericoloso il Borgosesia con un colpo di testa di Marra alto, risponde Mesina che impegna Gilli al 16’; dopo una fase di stanca il finale di tempo regala emozioni, al 40’ un diagonale di Ferretti esce di poco a lato, prima dell’intervallo il Borgosesia passa in vantaggio con un gran gol di Omoregbe, l’attaccante con una gran conclusione batte l’estremo avversario e continua ad impressionare gli osservatori che settimanalmente lo vanno a vedere.

Il Sestri Levante ha la chance di pareggiare ad inizio ripresa ma Gilli si oppone con bravura a Gonella, i liguri premono ma restano in dieci al 32’ per doppio giallo a Pane per proteste, i granata la chiudono al 36’ quando Omoregbe viene atterrato da Bianchi in area, dal dischetto Farinelli non sbaglia.