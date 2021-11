Zeman potrebbe ritornare a Lavello e guidare gli allenamenti da domani

Karel Zeman potrebbe ritornare a Lavello dopo soltanto cinque mesi. Il tecnico, che lo scorso anno sfiorò i play-off all'ultima giornata contro il Taranto promosso in Serie C, ripartirebbe dalla posizione in classifica con la quale aveva concluso nella scorsa stagione. L'obiettivo chiaramente è di risalire il prima possibile e già da domani Zeman potrebbe guidare gli allenamenti. Ci sarebbe già un accordo di massima tra le parti e nelle prossime ore è attesa l'ufficialità. La società ha anche valutato Modica e Volini per subentrare all'esonerato Sormani.