Benevento. Dopo la sosta ci si aspetta una inversione di tendenza

Alla fine è arrivato il giudice sportivo a togliere le classiche "castagne dal fuoco" a mister Fabio Caserta, allenatore del Benevento, dopo il k.o. subito contro il Frosinone e che tanto scontento ha portato nella piazza giallorossa per le modalità con le quali è maturato.

Il centrale polacco, autore di un fallo tanto netto quanto inutile costatogli l'espulsione nella gara contro i ciociari, è il principale imputato, insieme al tecnico, del momento negativo che la Strega sta vivendo.

A mister Caserta, nel summit tenuto ieri, la società ha rinnovato la fiducia non senza, però, alcune richieste: anzitutto, il maggior utilizzo di giovani a scapito dei calciatori più anziani, specie se questi non mettano in campo prestazioni all'altezza della loro fama e dei loro esosi ingaggi. Inoltre è stato chiesto allo staff tecnico che la squadra esprima un gioco migliore rispetto a quello visto fino ad ora: non è questione di risultati, dunque, ma di "maglia sudata" e voglia di lottare per i colori giallorossi.

Tutto ciò, però, deve essere sempre rapportato alle carenze che la rosa ha mostrato fin dalla chiusura del mercato: la mancanza di alternative al centro della difesa e sul lato destro della stessa; un centrocampo che, seppur ringiovanito, non è all'altezza dei reparti visti negli ultimi anni; infine un attacco che pesa tutto sulle spalle, pur larghissime, di Lapadula vista la sterilità realizzativa degli esterni giallorossi. A tutto ciò è chiamato a far fronte Fabio Caserta che è chiamato a sfruttare meglio il materiale umano a sua disposizione.

In vista della sfida col Pisa al rientro dalla sosta per le nazionali, e per le successive due gare per un totale di tre, l'allenatore giallorosso non avrà a disposizione Glik per squalifica: questo porterà, gioco forza, alla titolarità di Vogliacco, uno dei giovani scelti dalla società per rifondare una rosa che lo scorso anno era tra quelle con la media di età più alta in Serie A. Il rientro di Improta dall'infortunio, inoltre, darà una ulteriore mano a migliorare le prestazioni della squadra vista la verve che il calciatore originario di Pozzuoli mette sempre in campo. Starà poi a mister Caserta trovare le soluzioni tattiche giuste per invertire la tendenza che ha visto il Benevento sconfitto nelle ultime due uscite casalinghe contro Brescia e Frosinone.