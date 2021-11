Potenza, Martino vicino a diventare il responsabile dell'area tecnica

Individuato il nuovo responsabile dell'area tecnica. Giovambattista Martino sta per chiudere l'accordo con il Potenza. Il dirigente di Crotone, con un'esperienza nel Rende e poi nel Parma nell'area scouting del Parma, è pronto a calarsi nella parte di primaria responsabilità in Lega Pro. Il calabrese è già in città da sabato, ha parlato con il presidente Caiata e ha discusso con Flammia e potrebbe essere annunciato a breve dalla società. A circa due mesi dal mercato di riparazione la sua figura potrebbe essere fondamentale per rinforzare l'organico a disposizione di Trocini.