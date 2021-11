Serie D, cadono Chieri e Novara

Tanti spunti nel decimo turno del girone A di Serie D a cominciare dalla caduta della capolista Chieri, l’RG Ticino conquista la prima storica vittoria in questa categoria ai danni della capolista che rimane in vetta approfittando del k.o del Novara a Sanremo, agli azzurri non basta l’undicesima rete di Vuthaj e il vantaggio di due a uno per uscire dalla trasferta ligure con dei punti.

Una coppia al secondo posto, il Derthona che in extremis batte il Varese con un gol di Manasiev e il Casale che nell’anticipo regola con un gol per tempo il Fossano, i nerostellati con una partita in meno sono potenzialmente primi e guardano con fiducia al big match di settimana prossima al “Piola” contro il Novara.

La squadra del momento è sicuramente il Borgosesia, i granata trascinati da Omoregbe vincono la terza partita in fila in casa del Sestri Levante e irrompono con prepotenza in zona play-off; tre i pareggi di giornata, a reti bianche Pontdonnaz-Saluzzo e Vado-Gozzano, finisce due a due Caronnese-Lavagnese con gli ospiti che devono ringraziare la doppietta di Lombardi.

Negli ultimi due incontri di giornata l’Asti si aggiudica il derby piemontese a Bra con un gol di Virdis, padroni di casa alla quinta sconfitta nelle ultime sei dopo un avvio brillante; il Ligorna batte due a uno l’Imperia e raggiunge a quota undici proprio gli avversari di domenica.

Risultati e classifica di giornata