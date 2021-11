Albinoleffe-Pro Vercelli 1-1, non basta una buona Pro per i tre punti

La Pro Vercelli si scuote e offre un'ottima prestazione sul campo dell'Albinoleffe, a Gorgonzola finisce uno a uno e il fatto che l'estremo di casa Rossi sia il migliore in campo è una magra consolazione per Scienza che ha visto la migliore Pro Vercelli dell'ultimo mese contro una delle formazioni migliori del campionato.

La cronaca Al 1' Comi pericoloso di testa, Rossi devia in angolo, sessanta secondi più tardi ancora Comi impegna Rossi che con un miracolo salva la sua porta; al 28' la Pro Vercelli passa in vantaggio, cross di Iezzi per Comi che stavolta non perdona Rossi. L'Albinoleffe risponde al 33' con Gusu, Valentini para; al 37' Tomaselli serve Giorgione che calcia addosso a Valentini, prima dell'intervallo arriva il pareggio dei padroni di casa con Manconi, l'ex Novara con un bel rasoterra batte Valentini.

Pro vicino al due a uno al 47', Gatto serve Comi che spreca calciando sulla traversa; al 61' Comi al volo da fuori area, Rossi è ancora prodigioso sul bomber delle bianche casacche; nell'ultimo quarto di match non succede più niente e la sfida termina sull'uno a uno.