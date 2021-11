Serie C/C: stop per 9 calciatori. Ammenda per 4 club

I provvedimenti disciplinari adottati dal giudice sportivo:

AMMENDA

€ 3.000 JUVE STABIA 1. per avere i suoi sostenitori, dal 21°minuto fino alla fine del secondo tempo, ripetutamente insultato l’AA2 e indirizzato verso lo stesso sputi che lo attingevano alla schiena, sul calzettone e sulla scarpa sinistra.2. per avere i suoi raccattapalle, dal 16° minuto del secondo tempo sino al termine della gara, rallentato il giuoco restituendo i palloni usciti dal rettangolo di giuoco con ingiustificato ritardo o, in alcuni casi, evitando di restituirli e così costringendo i calciatori della società avversaria a recuperare personalmente i palloni.

€ 1.000 AVELLINO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 17°minuto ed al 30°minuto del primo tempo, all’interno del recinto di gioco due petardi.Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S

€ 1.000 POTENZA per avere una persona non identificata, ma riferibile alla società, fatto accesso sul terreno di gioco prima della gara, ed essersi rivolta nei confronti di un Dirigente della Squadra avversaria, provocandone la reazione, e per essersi allontanata dal terreno di gioco attraverso una porta lasciata aperta, mentre le squadre e la quaterna arbitrale erano presenti sul campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti.

€ 500 PAGANESE per avere una persona, non identificata ma riferibile alla società, (persona che si trovava all'interno dell'area antistante gli spogliatoi e che indossava una tuta della società Paganese) sferrato un calcio contro la porta dello spogliatoio della squadra ospite con conseguente danneggiamento della stessa.Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, dichiarazioni assunte nell'immediatezza, obbligo risarcimento danni se richiesto

A CARICO DI CALCIATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MBENDE EMMANUEL (MONTEROSI TUSCIA)

VIVACQUA FRANCESCO (PICERNO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIGLIOTTI GUILLAUME (BARI)

DI PIAZZA MATTEO (FIDELIS ANDRIA)

SCOGNAMILLO STEFANO (CATANZARO)

TERASCHI MARCO (LATINA)

DI PAOLANTONIO ALESSANDRO (MONTEROSI TUSCIA)

DE ROSE FRANCESCO (PALERMO)

TASCONE SIMONE (TURRIS)