Taranto: Giovinco-Saraniti il binomio giusto per fare strada

Il Taranto naviga in zone tranquille di classifica, nonostante qualche inciampo. La sconfitta di Catanzaro non è certamente da mettere in discussione mentre in altre gare non proprio positive, i rossoblù potevano garantire maggiore costanza e attenzione nel corso dei 90'. Tuttavia, l'assetto difensivo sembra non aver subito nessuno scossone negativo dopo il salto di categoria, meritatissimo considerando lo splendore dello scorso anno. Il centrocampo ha subito maggiore rinnovamento mentre in attacco Francesco Montervino ha pescato nell'oceano giusto.

Giovinco e Saraniti hanno garantito costanza di rendimento e di goal. Giovinco è stato decisivo a Campobasso, mentre l'ex Palermo sta riscattando nel migliore dei modi la stagione passata, con quattro goal all'attivo sin qui. Ovviamente, la condizione fisica è ancora in fase di miglioramento, ma inseriti in un contesto in cui il mix giovani e veterani si incastra alla grande, i due attaccanti si rendono protagonisti. Il Taranto, dunque, si presenta non come una matricola, bensì candidata ad ostacolare le big, favorite alla vittoria finale del girone di C. Giuseppe Laterza ne è consapevole, solo che bisognerebbe limare gli errori che limitano ancora questa squadra. Essere più cinici sotto porta e concentrati per tutta la gara, con una mentalità vincente e l'ambizione giusta, suona quasi come un obbligo.