Serie D - Girone F: i provvedimenti del giudice sportivo

Sono quattro i calciatori squalificati dal giudice sportivo Merone dopo le gare dell'ottava giornata. Ai tre espulsi, Tortori, Amabile e Secondo, si aggiunge Antezza, fermato per cumulo di ammonizioni. Squalificato per una giornata anche l'allenatore dell'Aurora Alto Casertano Rosario Campana. Multata la Sambenedettese.

Queste le decisioni del giudice sportivo

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 400,00 SAMBENEDETTESE SRL

Per avere propri sostenitori, nel corso della gara, introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (2 petardi) che esplodeva con gran fragore all’interno del recinto di gioco.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

Campana Rosario (Aurora Alto Casertano)

Per avere rivolto espressioni offensive all'indirizzo dei componenti la panchina avversaria.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

Tortori Loris (Alma Juventus Fano1906 Srl)

Amabile Emanuele (Aurora Alto Casertano)

Secondo Graziano (Vastogirardi)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

Antezza Stefano (Alma Juventus Fano1906 Srl)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

Alfieri Vincenzo (Castelnuovo Vomano Ssdarl)

Corticchia Nicolo (Castelnuovo Vomano Ssdarl)

Pepe Alfonso (Pineto Calcio)

Ruggieri Sergio (Vastogirardi)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

Vavassori Gabriele (Alma Juventus Fano1906 Srl)

Palladini Alessio (Castelfidardo)

De Meio Vincenzo (Montegiorgio Calcio A.R.L)

Puca Andrea (Montegiorgio Calcio A.R.L)

Zancocchia Nicolas (Montegiorgio Calcio A.R.L)

Verdesi Davide (Porto D'Ascoli S.R.L.)

Knoflach Tobias (Sambenedettese Srl)

Ceccacci Mirco (Vastese Calcio 1902)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

Gigli Abel (Alma Juventus Fano1906 Srl)

Zanolla Alessandro (Alma Juventus Fano1906 Srl)

Romeo Samuele (Atletico Terme Fiuggi)

Tajani Filippo (Atletico Terme Fiuggi)

Greis Nitai (Castelnuovo Vomano Ssdarl)