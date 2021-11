Coppa Eccellenza, il Marconia vede la finale Pari tra Vultur e Melfi

Nelle semifinali di andata il derby del Vulture finisce in parità, mentre l'Elettra Marconia cala il tris in trasferta al Real Senise. Gli jonici sbloccano la gara con Amengual e raddoppiano con Milessi. Poi i sinnici restano in dieci per l'espulsione di Didì. Gli ospiti triplicano con Roselli e vedono la finale. 1-1 invece il finale del Corona. Fa tutto la Vultur. Salcino con autogol permette al Melfi di andare in vantaggio, poi Grieco vede respingersi nella ripresa un rigore dall'ex Della Luna e a 7' dalla conclusione è Sambataro a siglare il pareggio che rimette tutto in discussione per il ritorno.