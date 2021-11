Serie C - Girone C: le designazioni arbitrali della 14ª giornata

Rese note le designazioni arbitrali della 14ª giornata del Girone C. Tutte le gare sono in programma domenica.

Sarà Marco Ricci l'arbitro della sfida tra Bari e Vibonese, testa coda della 14ª giornata in programma al San Nicola. Il fischietto di Firenze sarà accompagnato dagli assistenti Trischitta e Torresan, mentre il quarto uomo sarà Frascaro. Al Francioni, per Latina Campobasso, fischierà Vergaro di Bari, mentre Giaccagli di Jesi arbitrerà al Massimino la sfida tra Catania e Foggia. Designati Marini di Trieste per Turris-Catanzaro e Di Graci di Como per Monopoli-Taranto.

Programma e designazioni arbitrali:

LATINA - CAMPOBASSO, ore 14:30

Giorgio Vergaro di Bari

Lorenzo Poma di Trapani

Emilio Micalizzi di Palermo

Quarto Ufficiale: Dario Madonia di Palermo

PALERMO - POTENZA, ore14:30

Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola

Tiziana Trasciatti di Foligno

Stefano Galimberti di Seregno

Quarto Ufficiale: Davide Di Marco di Ciampino

CATANIA - FOGGIA, ore 15:00

Filippo Giaccaglia di Jesi

Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata

Giuseppe Luca Lisi di Firenze

Quarto Ufficiale: Mattia Ubaldi di Roma 1

A.C.R. MESSINA - AVELLINO, ore 17:30

Giuseppe Collu di Cagliari

Thomas Miniutti di Maniago

Giuseppe Centrone di Molfetta

Quarto Ufficiale: Stefano Milone di Taurianova

AZ PICERNO - VIRTUS FRANCAVILLA, ore 17:30

Dario Di Francesco di Ostia Lido

Giulia Tempestilli di Roma 2

Ayoub El Filali di Alessandria

Quarto Ufficiale: Mario Cascone di Nocera Inferiore

BARI - U.S. VIBONESE CALCIO, ore 17:30

Marco Ricci di Firenze

Giuseppe Trischitta di Messina

Andrea Torresan di Bassano del Grappa

Quarto Ufficiale: Emanuele Frascaro di Firenze

JUVE STABIA - MONTEROSI TUSCIA, ore 17:30

Enrico Gemelli di Messina

Luca Landoni di Milano

Sergiu Petrica Filip di Torino

Quarto Ufficiale: Gabriele Scatena di Avezzano

MONOPOLI - TARANTO, ore 17:30

Alessandro Di Graci di Como

Michele Somma di Castellammare di Stabia

Milos Tomasello Andulajevic di Messina

Quarto Ufficiale: Andrea Zanotti di Rimini

PAGANESE - FIDELIS ANDRIA, ore 17:30

Eugenio Scarpa di Collegno

Emanuele De Angelis di Roma 2

Francesco Romano di Isernia

Quarto Ufficiale: Mario Perri di Roma 1

TURRIS - CATANZARO, ore 17:30

Nicolo' Marini di Trieste

Amir Salama di Ostia Lido

Marco Ceolin di Treviso

Quarto Ufficiale: Valerio Maranesi di Ciampino

Foto: Fabio Pavan