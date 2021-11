Recupero C, inarrestabile Sudtirol

Continua la marcia del Sudtirol anche nel recupero del girone A di Serie C, la capolista vince due a uno a Legnano e porta a sei i punti di vantaggio sulla coppia al secondo posto formata da Padova e Feralpi.

Non è stato un match facile per il Sudtirol passato in vantaggio al 4’ con una rete di Odogwu, al 50’ Juanito ristabilisce la parità e pone fine all’interminabile imbattibilità della porta degli avversari (1018 minuti), al 59’Malomo segna la rete decisiva che permette ai suoi di conquistare la quinta vittoria di fila, 33 punti su 39 a disposizione e un ruolino di marcia praticamente perfetto.