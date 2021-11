Cavese, Altobello: "Felice di essere a casa, qui gruppo eccezionale"

Il capitano della Cavese Errico Altobello ha inaugurato la rubrica "Casa Aquilotti", proposta dai canali ufficiali del club. Alcune delle sue dichiarazioni:

"Dopo tanti anni finalmente è arrivato il mio momento alla Cavese, lo stavo attendendo già da qualche anno. Appena ho ricevuto la chiamata sono stato l'uomo più felice del mondo. Giocare a casa propria da capitano vuol dire avere responsabilità in più, per me è un piacere trasmettere ai compagni l'attaccamento della città alla maglia.

In questo gruppo ci sono ragazzi eccezionali, tutti dediti al lavoro, con giovani di ottima prospettiva. Ci sono tutte le basi per affrontare al meglio questo campionato."