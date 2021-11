Benevento. Lapadula protagonista nel 3-0 del Perù alla Bolivia

Gianluca Lapadula è stato tra i protagonisti, questa notte, della vittoria del Perù sulla Bolivia per 3-0 nella gara valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar. Il Perù è salito a 14 punti in classifica scavalcando proprio la Bolivia e tenendo vive le speranze di qualificazione.

E' stata proprio la punta del Benevento ad aprire le marcature al 9' ribadendo in rete una respinta corta del portiere boliviano. Il raddoppio della "blanquirroja" è arrivato al 31' con un colpo di testa di Cueva su assist di Trauco mentre al 39' è stato Sergio Peña con un preciso tiro dal limite.