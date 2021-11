Picerno, Franzese: "Ringrazio Greco e Curcio per gli insegnamenti"

Di seguito, si riporta l'intervento del team manager del Picerno Roberto Franzese:

"Intendo ringraziare sia l'AZ Picerno ma soprattutto il Direttore Generale Vincenzo Greco (per il quale voglio approfittare e dire due parole, per la grandissima opportunità che mi sta dando senza di lui sicuramente tutto questo non sarebbe stato possibile). E non mi riferisco solo all'ammissione al corso a Coverciano ma a tutto quello che sta facendo per me. In questi due anni vissuti intensamente mi ha insegnato di tutto (cose che non si possono apprendere dai libri). In primis che c'è sempre qualcosa da fare e che quindi la giornata lavorativa inizia alle 8 e finisce non si sa! Posso solo ringraziarlo infinitamente sperando di poter ripagare almeno il 10 % di quello che ha fatto e che sta facendo per me. Un grazie doveroso va indubbiamente al Presidente Donato Curcio, artefice di questo sogno!"

Ufficio Stampa Az Picerno