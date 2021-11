Monopoli-Taranto, si ferma Andrea Saraniti: il comunicato

Giuseppe Laterza parlerà domani in conferenza stampa in vista della trasferta di Monopoli. Intanto, la stessa società attraverso un comunicato ha confermato l'assenza di Andrea Saraniti, la punta dei rossoblù. Una perdita non da poco per lo scacchiere di Giuseppe Laterza, chiamato a trovare una soluzione nell'immediato. Certamente sarà Giuseppe Giovinco il perno principale in zona offensiva.

Diaby e Versienti, intanto, continuano il percorso di riabilitazione in attesa di notizie positive per il rientro. Due assenze ben rimpiazzate sino ad ora anche se avere più soluzione è sempre importante, considerando il percorso del Taranto, posizionato in zone interessanti di classifica. Contro il Monopoli, la squadra è chiamata al riscatto dopo il ko contro l'Avellino.