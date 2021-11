Serie D - Girone F, nona giornata: le designazioni arbitrali

Queste le designazioni arbitrale della 9ª giornata del Girone F di Serie D in programma domenica 14 novembre. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 14:30. Rinviata la sfida del "Mancini" tra Castelfidardo e San Nicolò Notaresco per la quarantena a cui è sottoposta la rosa rossoblù dopo i casi di positività accertati nella scorsa settimana. Al riguardo, quest'oggi la società rossoblù ha comunicato che i tamponi a cui è stata sottoposta la rosa della prima squadra hanno dato tutti esito negativo. La formazione allenata da Epifani tornerà in campo alle ore 18:00 di mercoledì 17 quando al Riviera delle Palme affronterà la Sambenedettese nei 32esimi di finale di Coppa Italia.

Programma e designazioni arbitrali: