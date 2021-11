Lavello, Moggi a tavola con l'altro Zeman all'Hotel San Barbato

Un curioso incontro a Lavello. Questa volta Luciano Moggi incontra a pranzo all'Hotel San Barbato per discutere per pranzare con Karel Zeman, il figlio del suo più famoso nemico calcistico Zdenek. I due hanno parlato del Lavello, riabbracciato dal rientrante tecnico subentrato a Sormani, il quale si dice sia stato consigliato proprio da Big Luciano al presidente Caputo. A tavola c'era anche il diesse Roma per capire come invertire la rotta verso i piani alti della classifica. Moggi e Zeman avranno parlato sicuramente di mercato per rendere ancora più forte e competitivo l'organico gialloverde.